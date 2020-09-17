شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرتا الهجرة والتضامن يتفقدان مشروع روضة السيدة زينب بعد التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، جولة تفقدية لمنطقة روضة السيدة استمعا خلالها لعرض توضيحى لما كانت عليه المنطقة قبل عمليات التطوير وبحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن والمشرف على تطوير المشروع.

يأتى ذلك برفقة وفد من شباب الدارسين المصريين بالخارج والمتواجدين بمصر حاليا ضمن مبادرة وزارة الهجرة لتعريف "شباب الدارسين بالخارج"، بحجم المشروعات والجهود التى تنفذها الدولة.

وحرص عدد من أهالى منطقة روضة السيدة على متابعة الجولة من شرفات العمارات السكنية بالمنطقة، فيما انتهت الجولة بعد تجمع عدد كبير من الأهالى خلال الجولة.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية لمنطقة روضة السيدة يقدم خلالها عرضًا توضيحيًا لما كانت عليه المنطقة قبل عمليات التطوير.

يأتى ذلك فى إطار الزيارات التى تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لوفد من شباب الدارسين بالخارج المتواجدين بمصر حاليا إلى للتعريف على الجهود الحقيقية التى تقوم بها الدولة المصرية.

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وتتضمن الزيارة جولة تفقدية لمنطقة روضة السيدة يقدم خلالها عرضًا توضيحيًا لما كانت عليه المنطقة قبل عمليات التطوير مع تقديم شرح واف عما وصلت إليه الآن، حيث تحولت منطقة تل العقارب بالسيدة زينب من أخطر منطقة عشوائية مهددة للحياة إلى أفضل مشروع لتطوير المناطق العشوائية، خاصة بعد بنائها على الطراز المعماري الإسلامي بما يتناسب مع عراقة حي السيدة زينب.

ومشروع روضة السيدة، بحى السيدة زينب جنوب القاهرة، أحد مشاريع تطوير المناطق العشوائية والذى تم تسكينه بعد تحويل المنطقة من العشوائية الى كومباوند سكنى متكامل به كافة الخدمات.

ويضم مشروع روضة السيدة 816 وحدة سكنية و198 وحدة تجارية يجمعهم 16 عمارة مكونة من أرضى و5 أدوار، على 7 أفدنة تم تخطيطهم ليكون بها ممشى سياحى وأماكن لانتظار السيارات وأقل شارع عرضه 12 مترا.

وهناك 4 نماذج للإنشاءات داخل مشروع روضة السيدة، نموذج "أ" ويشمل 12 وحدة بالطابق الواحد بأربع مداخل، ونموذج "ب" 8 شقق بالدور السكنى بمدخلين، ونموذج "ج" 4 شقق فى الدور بمدخل واحد ومساحات متنوعة، وهناك نموذج غرفتين وصالة على مساحة 65 م2، و156 وحدة بمساحة 72م2، و56 وحدة بمساحة 82م2، و84 وحدة بمساحة 90م2.

وتم تركيب بوابات بمداخل المشروع لمنع مرور السيارات من شوارع المشروع والسماح فقط لسيارات أصحاب المكان فقط بالمرور والانتظار داخله، كما أن هناك تواجدا أمنيا مكثفا بالمشروع لمنع ظهور أى تجاوزات أو خروج عن القانون.