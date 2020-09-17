شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاديات التعليم تكشف أبرز مزايا الجامعات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتور حنان إسماعيل، أستاذ اقتصاديات التعليم، أهمية توجه الدولة نحو إنشاء المزيد من الجامعات الأهلية خلال الفترة الراهنة، مشيرة إلى أن توجه الدولة لإنشاء جامعات أهلية قديم منذ عهد مصطفى كامل الذى كان يسعى لإنشاء جامعات أهلية.

وقالت أستاذ اقتصاديات التعليم، في تصريحات لبرنامج "مانشيت"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، إن الدولة بدأت تفكر بشكل جيدا نحو التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية نظرا للزيادة السكانية، حيث بدأ التوسع في إنشاء المزيد من الجامعات الأهلية.

ولفتت إلى ضرورة أن يكون هناك تسويق كاف للجامعات الأهلية، حيث إن تلك الجامعات تقدم التعليم كما ينبغي أن يكون كما تقدم خدمة متميزة وخريج متميز قادر على أن يكون مؤهلا لسوق العمل، لافتة إلى ضرورة توعية الطالب منذ بداية دخوله الثانوية العامة بمستقبله والكليات التى تناسب قدراته والتى يحتاجها سوق العمل.