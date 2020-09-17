شكرا لقرائتكم خبر عن "المجلس الأعلى للأثار " يكشف تفاصيل مشروع تطوير هضبة الهرم .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مصطفى وزيرى أمين المجلس الأعلى للأثار، تفاصيل مشروع تطوير هضبة الأهرام، مؤكدا أن المشروع يتضمن شق طريق جديد يسهل وصول السياح الى هضبة الهرم ، الى جانب إنشاء مركز زوار جديد، مؤكدا في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الطريق تم الانتهاء منه بشكل كامل عام 2019 خارج المنطقة الآثرية ، والمشروع بشكل عام سيتم الانتهاء منه عام 2021 .

ويعد مشروع تطوير هضبة الهرم ، أحد المشروعات القومية التى تتبناها الدولة، وتوفر لها الدعم الكامل، حيث إن المشروع سيغير خريطة السياحة فى مصر، لجذب عدد كبير من السياح لزيارة المواقع والمتاحف الأثرية، وتبنى بأيدى مصرية خالصة، والذى سيحول منطقة آثار الهرم إلى مزار سياحى عالمى يهدف لجذب السياحة.

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