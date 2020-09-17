صورة زوجة اليوتيوبر أحمد حسن خلال التحقيقات تشعل منصات السوشيال ميديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا صورة لـ"زينب" زوجة اليوتيوبر "أحمد حسن"، عقب قرار المستشار مصطفى المتناوي، رئيس النيابة، بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في تهمة ترهيب ابنتهما إيلين وتعريض حياتها للخطر.
صورة لـ"زينب" زوجة اليوتيوبر "أحمد حسن"
وأظهرت الصورة المنتشرة عبر مصات السوشيال ميديا وقوف زينب زوجة اليوتيوبر "أحمد حسن" أنثناء خضوعه للتحقيقات بغرفة رئيس النيابة.
وقررت النيابة الحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات هكذا جاء قرار النيابة ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بعد التحقيق معهما في عدد من الاتهامات، منها الاتجار في البشر، وتعريض حياة طفلة للخطر.
بداية القصة ترجع لانتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لطفلة تبكى بسبب "مقلب" من والدتها مما آثار استياء رواد السوشيال ميديا، على الفور قدم المجلس القومي للأمومة والطفولة بلاغا للنائب العام ضد الأب أحمد حسن والأم زينب، حيث قامت الأم بتغيير لون بشرتها لتجري مقلبا في الطفلة مما آثار الفزع والرعب في نفس الصغيرة
كان قد ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، لتورطهما في ترهيب طفلتهما إيلين ونشر فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، وقد تمت عملية الضبط، فجر أمس.
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