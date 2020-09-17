شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير التموين لتليفزيون الخليج 365: خصومات أهلا مدارس من 20% لـ 70% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت الفقرة الموسعة لتليفزيون الخليج 365، المهندس أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، الذى تناول تفاصيل معرض "أهلا مدارس" لمستلزمات المدارس، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في 1200 معرض على مستوى الجمهورية.

وأوضح، أن الهدف منه تخفيف الأعباء عن الأسرة من ذوى الدخل المحدود أو الشرائح الاجتماعية المختلفة، مؤكدا أن معرض أهلا مدارس هذا العام منقسم لـ 3 معارض مختلفة، المعرض الأول وسيكون في مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بداية من يوم الأحد المقبل 20 سبتمبر لمدة أسبوع، والمعرض الثانى هو معرض داخل المكتبات الكبرى المنتشرة في ربوع جمهورية مصر العربية بمشاركة تتجاوز 1200 ، داخل المكتبات الكبرى، موضحا أن المكتبات ستعلق لافتات الخصومات لكل من لا يستطيع الحضور للمركز الرئيسى ، والجز الثالث من المعرض هو القوافل المتنقلة والتي تتجاوز عددها 42 سيارة متنقلة عليها شعار المعرض وتبيع نفس المنتجات بنفس أسعار المعرض بهدف الوصول لكافة المناطق.

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وعن المعرض الرئيسى بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات ينطلق يوم 20 سبتمبر، أوضح مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية أن نسبة الخصم لا تقل عن 20 % وتصل لـ 70 % ، موضحا أن الوزارة ستوفر أتوبيسات خاصة لنقل المواطنين من محطة مترو أرض المعارض لقاعة المتمرات للتسهيل على الجمهور الذى يحتاج لركوب المترو للوصول للمعرض .

وأوضح أن المعرض هذا العام يتميز بوجود كافة المعروضات، سواء أدوات مدرسية أدوات مكتبية وساندوتش المدرسة، وكل ما يخص الكمبيوتر والألواح الذكية، بالإضافة لشركات الإنترنت التي تقدم خدمة الإنترنت بأسعار خاصة جدا للمعرض ، أيضا الملابس المدرسية أو الملابس العادية لتوفير كافة احتياجات الطلاب من كافة الأعمار.

وأضاف مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أن المعرض سيضم أطباء أسنان وعيون لتقديم الاستشارة الطبية للطلاب والعناية اللازمة للفن والعين، بالإضافة لوجود إجراءات احترازية تشرف عليها وزارة الصحة، موجها الشكر للسيد الرئيس السيسى الذى يعطى المعرض اهتماما خاصا ممثل في رعاية رئيس الوزراء لهذا الحدث الهام ، بمشاركة وزارة التجارة والصناعه ومشاركة الاتحاد العام للغرف التجارية.