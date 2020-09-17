شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء إجراءات تسليم طريق طراد النيل الأقصر - العشى للشركة الوطنية للطرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر إنهاء إجراءات تسليم طريق طراد النيل الأقصر- العشى للشركة الوطنية للطرق . وأوضح الهوارى انه سيتم البدء في اعمال تمهيد الطريق لرصفه بدءا من الصيادين وحتى محطة الصرف الصحى بالزينية قبلى وذلك تحت اشراف يوسف احمد جلال نائب رئيس المركز وشعبان كريم مدير ادارة الطرق بالمركز كما سيتم رصف طريق نصرالله- العشى وفرع 4 لتسهيل حركة مرور السيارات والمارة. جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن للالتزام بالخطط الزمنية المحددة لاعمال رصف الطرق وفقا للخطة الاستثمارية للعام المالي الجارى . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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