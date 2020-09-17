شكرا لقرائتكم خبر عن سكك حديد العالم تسجل خسائر فادحة بسبب فيروس كورونا.. مصر أقلهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعرضت السكك الحديدية في العالم إلى خسائر كبيرة في النصف الاول من العام الحالي بسبب جاءحة فيروس كورونا المستجد.
فقد كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، استمرار تأثر حركة القطار بجائحة فيروس كورونا، وانخفاض ايرادات السكك الحديدية، خلال شهر يوليو الماضى، حيث سجلت 181 مليون جنيه مقابل 234.4 مليون جنيه في نفس التوقيت عام 2019.
بينما سجل عدد ركاب السكك الحديدية في يوليو الماضى 16 مليون راكب مقابل 24 مليون راكب في نفس التوقيت عام 201.
ويعتبر مصر اقلهم خسائر اذا تم مقارنتها باوربا حيث بلغت خسائر سكك حديد لتشيك التشيك ٨٨ مليون دولار في النصف الاول لعام ٢٠٢٠ مقارنة ب٢٠١٨
وسجلت سكك حديد سويسرا خسائر بلغت ٥٢٨ مليون دولار.
وأسرعت الحكومة الفرنسية بدعم بقيمة 1.4 مليار يورو يتم سداده على مدى 16 عامًا لتغطية خسائر إيرادات الركاب المتكبدة نتيجة لأزمة Covid-19.
وفي اقصي الشرق سجلت سكك حديد الصين خسائر بلغت ١٧ مليار دولار في النصف الاول من العام الجاري بسبب الاغلاق التام في زروة انتشار الفيروس.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
101,500
-
تعافي
86,549
-
وفيات
5,696
كانت هذه تفاصيل خبر سكك حديد العالم تسجل خسائر فادحة بسبب فيروس كورونا.. مصر أقلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.