شكرا لقرائتكم خبر عن سكك حديد العالم تسجل خسائر فادحة بسبب فيروس كورونا.. مصر أقلهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت السكك الحديدية في العالم إلى خسائر كبيرة في النصف الاول من العام الحالي بسبب جاءحة فيروس كورونا المستجد.

فقد كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، استمرار تأثر حركة القطار بجائحة فيروس كورونا، وانخفاض ايرادات السكك الحديدية، خلال شهر يوليو الماضى، حيث سجلت 181 مليون جنيه مقابل 234.4 مليون جنيه في نفس التوقيت عام 2019.

بينما سجل عدد ركاب السكك الحديدية في يوليو الماضى 16 مليون راكب مقابل 24 مليون راكب في نفس التوقيت عام 201.

ويعتبر مصر اقلهم خسائر اذا تم مقارنتها باوربا حيث بلغت خسائر سكك حديد لتشيك التشيك ٨٨ مليون دولار في النصف الاول لعام ٢٠٢٠ مقارنة ب٢٠١٨

وسجلت سكك حديد سويسرا خسائر بلغت ٥٢٨ مليون دولار.

وأسرعت الحكومة الفرنسية بدعم بقيمة 1.4 مليار يورو يتم سداده على مدى 16 عامًا لتغطية خسائر إيرادات الركاب المتكبدة نتيجة لأزمة Covid-19.

وفي اقصي الشرق سجلت سكك حديد الصين خسائر بلغت ١٧ مليار دولار في النصف الاول من العام الجاري بسبب الاغلاق التام في زروة انتشار الفيروس.

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