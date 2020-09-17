شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «تنشيط السياحة» يتابع «المكاتب الداخلية» و فيلم «العائلة المقدسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار زيارته لمدينة الإسكندرية والتي استغرقت يومين، قام المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بزيارة المكاتب السياحة الداخلية التابعة للهيئة بمدينة الإسكندرية، وذلك لتفقد سير العمل بها.

وقد أجتمع مع مديري المكاتب الداخلية في لقاء مفتوح تم خلاله مناقشة سبل تطوير آلية ومنظومة العمل بالمكاتب لتكون أكثر تأثيرا وفعالية، بالإضافة إلى استماعه لمقترحاتهم في هذا الشأن ومناقشتها.

كما زار عددا من الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار.

بالإضافة إلى زيارته لعدد من المواقع الأثرية بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار شملت منطقة كوم الشقافة، ومتحف المجوهرات الملكية و«كشك الشاي» بالمنتزه والمسرح الروماني، وذلك تمهيدا لإدراج هذه المزارات في خطة الترويج والتنشيط السياحي على مستوى إنتاج المحتوى والنشر على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة،كما سيتم التنسيق مع المجلس الاعلي للاثار للترويج للمواقع الأثرية المختلفة بالمدينة.

كما توجه إلى مكتبة الإسكندرية حيث التقى بالمهندس يوسف صلاح رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمكتبة لمناقشة تطورات إنتاج فيلم عن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، والذي سيتم إنتاجه بالشراكة ما بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومكتبة الإسكندرية، كما تباحثا حول أوجه التعاون المستقبلي بين الهيئة والمكتبة.

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