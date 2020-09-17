شكرا لقرائتكم خبر عن قائد «حرس الحدود» يكشف طرق اختيار عناصر القوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أركان حرب أيمن شحاته قائد قوات حرس الحدود، إنه يتم دراسة العوامل والمؤثرات مع وضع خطة التأمين على الحدود الدولية ومنها وطبيعة الأرض إذا كانت صحراوية أو زراعية أو جبلية أو كثبان رملية.

وأضاف أيمن شحاته في حواره في برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «دي إم سي»،: «قد تستخدم المنطقة الجبلية كمغارات للتخزين».

وتابع أيمن شحاته «في الاتجاه الغربي قد تتواصل الأمطار لمدة 3 أيام متواصلة بما يؤثر على عملية التأمين والعواصف تؤثر على حركة الكاميرات على الأبراج».

وأكمل أيمن شحاته: «عناصر مخابرات حرس الحدود محترفة على الأرض ولدينا خريطة تهريب بكل الاتجاهات الاستراتيجية وكل مسارات التهريب التي تم ضبط ضبطيات عليها واكتشافها» مضيفا: «إدارة المخابرات الحربية توافينا بخريطة كل شهر بمسارات تهريب جديدة في كل الاتجاهات الاستراتيجية».

ولفت أيمن شحاته: «نقوم بوضع كمائن على خط سير المهرب، وكل اتجاه استراتيجي له سمة وعلامة مميزة وعلى سبيل المثال الاتجاه الغربي الشكل السائد به تهريب المخدرات بأنواعها والسلع غير خالصة الرسوم الجمركية»، مضيفا: «الاتجاه الجنوبي به تهريب سلع غير خالصة الجمارك والهيروين والأسلحة والذخائر».

وتابع أيمن شحاته: «الاتجاه الشمالي الشرقي نتعامل مع الأنفاق على الحدود وخلال 2019 اكتشفنا 12 نفقا، وفي الفترة من أول يناير وحتى الآن تم ضبط 33 نفقا».

وذكر أن قوات حرس الحدود مؤهلون على البحث والإنقاذ بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية، وطبقا لمكان الحدث والتواجد على حدود الدولة، يتم التعامل مع كافة المشكلات، ونتعامل مع كافة الوزارات لتأمين المناطق الاستكشافية خلال الزيارات.

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وأضاف: «نحرص على انتقاء أفراد حرس الحدود، أولها أن يكون لديه الرغبة في الخدمة بحرس الحدود، وأن يجتاز الاختبارات النفسية والبدنية والطبية المؤهلة لذلك، ويتم اختيار الضباط خلال تواجدهم بالكلية الحربية، وإلقاء محاضرة عليهم لإطلاعهم على تفاصل الخدمة في السلاح، ثم تجرى لهم الاختبارات ويتم اختيار العدد المخصص ويتم التدريب في جناح حرس الحدود، وتضم الفصول التعليمية لتأهيله إلى العمل على أرض الواقع».

وأضاف، «يتم التدريب على الجهات الاستراتيجية المختلفة في الوحدات المختلفة في كافة الجهات، حتى يحدث تعايش ومعايشة للمشاركين في سلاح حرس الحدود، وضباط الصف يتم اختيارهم بنفس المعايير، أثناء دراسته في معهد صف ضباط، ويحصل على كافة أنواع التدريب اللازمة».