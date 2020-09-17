شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير منطقة كوم الناضورة وقلعة قايتباى في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت منطقة آثار الاسكندرية، الخميس حملة تعقيم وتطهير لعدد من المواقع الاثرية، في إطار متابعة التطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية والوقائية وفق الاشتراطات التي حددتها وزارة السياحة والآثار.

وقال محمد متولى، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الاسكندرية والساحل الشمالي، أن المنطقة بدأت بتعقيم وتطهير ورش منطقة آثار كوم الناضورة وقلعة قايتباى الأثرية .

وأوضح أن منطقة كوم الناضورة الأثرية، مسجلة في عداد الآثار الإسلامية بمنطقة آثار الاسكندرية والساحل الشمالي بالقرار رقم ٢٣٧٥ لسنة ١٩٩٦، وهي عبارة عن تل ترابي تراكمي تكون بفعل الزمن أقصى ارتفاع له 25 متر ومساحته حوالي ٦ فدان ونصف، ويعلو التل مجموعة متنوعة من المباني الأثرية منها مرصد محمد على باشا وثكنة المأمور المصري، وثكنة المأمور الانجليزي وطابية القائد الفرنسي كافاريللي، وصهريج المياه وبرج الإشارة وبرج كرة الزوال.