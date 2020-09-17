شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: توزيع 667 ألف كيلو من لحوم الأضاحي بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف استقبلت اليوم الخميس محافظات: (القليوبية – الفيوم – المنيا – البحر الأحمر) سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف بواقع (4) طن لمحافظتي (الفيوم – المنيا)، و(3) طن لمحافظة (القليوبية)، و(2) طن لمحافظة (البحر الأحمر) وذلك للأسبوع السادس على التوالي .

وتؤكد غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم .

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع .

وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة .

في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف يتم غدًا الجمعة 18 سبتمبر توزيع (15) طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الإسكندرية – المنوفية – البحيرة –الغربية – الدقهلية)، بواقع (3) طن لكل محافظة. وذلك للأسبوع السابع على التوالي .

ليصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 667 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة) .

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