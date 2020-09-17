شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: الجهود الليبية فى إنقاذ المصريين نتاج سياساتنا الداعمة لشعبها الشقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر للسلطات الليبية ومديرية أمن بنى وليد على تعاونها مع الجهات الامنية المصرية والاجهزة التي شاركت في إعادتهم، مؤكدا على قوة مصر بعلاقتها القوية مع جيرانها حتى وقت الشدائد وان الاخوة داىما ما يظهرون معدنهم الطيب وقت الازمات وهذا نتاج السياسة التي تنتهجها مصر تجاه أشقائنا الليبيين .

وأوضح محافظ مطروح أن مصر لا تفرط في أولادها وتحافظ على أبنائها في الداخل والخارج ولن تتهاون في الحفاظ على كرامتهم.

وأشار محافظ مطروح إلى نجاح التنسيق بالجهود المصرية من خلال المخابرات العامة مع السلطات الليبية ممثلة في المخابرات الليبية ومديرية أمن بنى وليد بليبيا والذي ادى إلى سرعه عودة المصريين المختطفين وتحريرهم بعد وقت وجيز من تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بسرعة اتخاذ اللازم لاعادة المصريين سالمين إلى ارض الوطن .