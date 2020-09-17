شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل بجامعة سوهاج حول استخدام تطبيقات التواصل في «التعليم الهجين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة نظمت اليوم ورشة عمل عن «التعليم الهجين» بعنوان «كيفية إستخدام تطبيقات التواصل عن بُعد في التعليم»، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وأوضح رئيس الجامعة- في بيان صحفى- أن الورشة التي حضرها الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والبيئة، والدكتور محمد توفيق، مقرر الورشة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين- إستهدفت تفعيل نظام التعليم عن بُعد، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وجميع منتسبي الجامعة، تماشياً مع النظم التعليمية السائدة في العالم عقب إنتشار جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات أطلق نظام التعليم عن بعد «التعليم الهجين»، والذي يتيح للطلاب بالتواجد ثلاثة أيام للكليات العملية، ويومين للكليات النظرية، وباقي الأيام دارسة عن بُعد، حيث أنه لم يعد التعليم المباشر التقليدي فاعلاً في ظل الظروف العالمية الراهنة، وفى ظل التحول الرقمي في مجال التعليم الذي تشهده جامعات العالم.

وقال الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، أن الورشة استهدفت تقديم الدعم الفني والتدريب التقني للمجتمع الأكاديمي والبحثي بالجامعات، لتيسير العملية التعليمية بعد أزمة «كورنا»، موضحاً أنه جاري العمل على تطوير البنية التحتية للجامعة في مجال الإتصالات والإنترنت، لتواكب نظام التعليم عن بعد «أون لاين».

وأوضح سليمان، أن الورشة تناولت بالشرح النظري والعملي برنامج «ويبيكس» الخاص بالتواصل عن بُعد، والذي يتم استخدامه حالياً في النظام التعليمي الجديد، كما شملت تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على التطبيق الجديد نظرياً وعملياً على الحاسب الآلي الشخصي أو الهاتف المحمول، لافتا إلى أن ورشة العمل سيتبعها عدة ورش فرعية لتدريب جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونهم على كيفية تشغيل النظام والتعامل معه.