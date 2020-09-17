شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر الجديد في أفريقيا الوسطى يقدم أوراق اعتماده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم السفير مدحت كمال المليجي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الكاميرون، أوراق إعتماده إلى رئيس أفريقيا الوسطى Faustin-Archange Touadéra، سفيراً غير مقيم في العاصمة بانجي، حيث شارك في مراسم التسليم وزيرة الخارجية الأفرووسطية، فضلاً عن عدد من كبار مسؤولي الدولة وقادة أفرع القوات المسلحة.

من جانبه، طلب الرئيس الأفرووسطي نقل خالص شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرته بإرسال شحنة مساعدات طبية ودوائية إلى بلاده، مشيداً بالدور المهم الذي تلعبه مصر في أفريقيا الوسطى، خاصةً فيما يتعلق بدعم عملية السلام، كما أكد أهمية العمل على تعزيز التعاون المُشترك بين البلدين في كل المجالات، وجذب الاستثمارات المصرية إلى أفريقيا الوسطى.

وأكد السفير «المليجي» دعم مصر الكامل لأفريقيا الوسطى، واستعدادها للاستمرار في تقديم المساندة المطلوبة.