شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط ضمن أفضل 10 سيدات فى «بناء مصر أقوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت سفارتا السويد وكندا بالقاهرة، الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، وذلك ضمن أفضل ١٠ سيدات تميزًا في تحقيق استراتيجية «بناء مصر أقوى».

حيث جاء التكريم خلال فعاليات الحفل الذي أقيم صباح أمس بمقر إقامة السفير السويدى يان تيسلف، وبحضور أيضاً السفير جيس داتون سفير دولة كندا، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة.

وأعرب السفيران تيسلف وداتون عن خالص تقديرهما لجهود الدكتورة منال عوض المبذولة لدفع عجلة التنمية واستكمال مسيرة البناء، مؤكدين أن ما حققته محافظ دمياط خلال السنوات الماضية يعد إنجازًا حقيقيًا، وذلك نحو تحقيق رؤية مصر 2030.

وأعربت المحافظ عن سعادتها بذلك التكريم، موجهة التحية لسفيرى دولتى كندا والسويد، كما أكدت تطلعها لتعزيز أواصر التعاون المشترك ومد جسور التواصل بالمجالات المختلفة.

وخلال الحفل تم تكريم الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة لبنى هلال، عضو مجلس إدارة البنك المركزى، وعدد من الشخصيات النسائية التي حققت إنجازات غير مسبوقة في قطاعات عدة.

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