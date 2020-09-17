شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري الجديد لدى أفريقيا الوسطى يقدم أوراق اعتماده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم السفير مدحت كمال المليجي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الكاميرون، أوراق إعتماده إلى رئيس أفريقيا الوسطى Faustin-Archange Touadéra، سفيراً غير مقيماً في العاصمة بانجي، حيث شارك في مراسم التسليم وزيرة الخارجية الأفرووسطية، فضلاً عن عدد من كبار مسئولي الدولة وقادة أفرع القوات المسلحة.

من جانبه، طلب الرئيس الأفرووسطي نقل خالص شكره للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرته بإرسال شحنة مساعدات طبية ودوائية إلى بلاده، مشيداً بالدور الهام الذي تلعبه مصر في أفريقيا الوسطى، خاصةً فيما يتعلق بدعم عملية السلام من خلال مشاركة القوات المصرية في بعثة الأمم المتحدة لحفظ الأمن والإستقرار في أفريقيا الوسطى «MINUSCA». كما أكد على أهمية العمل على تعزيز التعاون المُشترك بين البلديّن في كافة المجالات، وجذب الإستثمارات المصرية إلى أفريقيا الوسطى.

هذا، وأكد السفير «المليجي» دعم مصر الكامل لأفريقيا الوسطى، وإستعداد مصر للاستمرار في تقديم المساندة المطلوبة.