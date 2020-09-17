شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تجدد مسجد المركز الإسلامي المصري بتنزانيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وزارة الأوقاف المصرية بتجديد وتطوير مسجد المركز الإسلامي المصري بدار السلام بتنزانيا وإضافة مصلى للسيدات به ، ونفذت شركة المقاولون العرب المصرية فرع تنزانيا تطوير المسجد والمركز الإسلامي المصري بدار السلام بتنزانيا بتكلفة قدرها عشرة ملايين وأربعمائة ألف جنيه من موارد الوزارة الذاتية.

يأتي ذلك في ظل الدور الريادي لمصر دوليًا وأفريقيًا ، وفي ضوء عناية وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى ، وفي إطار الاهتمام بالعمق الاستراتيجي الأفريقي ودور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم .

جدير بالذكر أن المركز الإسلامي المصري بتنزانيا يقوم بنشاط دعوي وتعليمي ، وذلك من خلال موفدي وزارة الأوقاف وعددهم (12) موفدًا مصريًّا ، إضافة إلى (7) مدرسين تنزانيين، ويقوم المركز بتدريس المواد المقررة على طلاب المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف ، وتتحمل الوزارة رواتبهم جميعًا ، بالإضافة لتحمل رواتب المدرسين التنزانيين ، كما تقوم الوزارة بالإنفاق على كافة أنشطة ومنشآت المركز والذي يَدرُس به حاليًا نحو 1000 طالب تنزاني تقريبًا في مختلف مراحل التعليم من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية ، وذلك إضافة إلى أنشطة مسجد المركز الذي قامت الوزارة بتجديده وتطويره في إطار تطوير المركز .