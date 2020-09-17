شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يقدم وجبة ومواصلة وميدالية و5 آلاف جنيه لكل مصرى عائد من الاختطاف بليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إلى كل عائد من المختطفين الستة الذين تم تحريرهم وجبة ومواصلة مجانية وميدالية المحافظة وخمسة آلاف جنيه لكل مصرى منهم كهدية وقال لهم ان هذه الهدية لاتمثل الكثير لكنها تعبير من المحافظة عن امتنانها بعودتكم سالمين إلى أرض الوطن .

وكانت ميليشيات مسلحة مجهولة في ليبيا قد استوقفت منذ أيام سيارة بها مصريين عائدين إلى مصر وقامت اختطافهم وطلب فدية ٣٠ ألف دينار عن كل مصرى منهم وهددت بقتلهم أن لم يتم تسليم أموال الفدية في اسرع وقت ممكن .