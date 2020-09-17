شكرا لقرائتكم خبر عن ٩ مرشحين بالوادي الجديد في اليوم الأول للترشح ل"النواب" والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت اللجنة المشرفة على إنتخابات مجلس النواب بالوادى الجديد، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حمدى فاروق رئيس محكمة الوادى الجديد الإبتدائية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على إنتخابات مجلس النواب بالوادى الجديد، اوراق 9 مرشحين للإنتخابات بدائرتى الخارجة والداخلة في اليوم الأول من بدء تلقى طلبات الترشح.

وقال المستشار حمدى فاروق رئيس محكمة الوادى الجديد الإبتدائية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على إنتخابات مجلس النواب بالوادى الجديد، ان اللجنة بدأت اعمال اليوم الاول في التاسعة صباحا ً لتلقى اوراق المرشحين بصورة منتظمة وبكل سهولة ويسر للمرشحين بعد استيفاء كافة الأوراق وتشمل طلب الترشح، والمؤهل الدراسى وإقرار ذمة مالية، والكشف الطبى، ومايفيد سداد رسوم الترشح، وفتح حساب للدعاية الإنتخابية، وصحيفة الحالة الجنائية، وخطاب ترشحيح من الحزب بالنسبة للمرشحين الفردى عن الأحزاب وكافة الأوراق التي حددتها الهيئة الوطنية للإنتخابات.

وقال ان اليوم الاول شهد ترشح 9 مرشحين بدائرتى الخارجة والداخلة، وهم عبدالحميد منصور على، وعربى كامل يمانى عن حزب مستقبل وطن، وترشح قدرى عبدالعزيز إبراهيم بركة عن حزب الريادة، كما ترشح مفردة مستقل كل من احمد محمد احمد العقاطى، وخيرى محمد خضر طليب، حزين محمود عبدالقادر عبدالرحيم، عبدالحميد محمد محمد على، حسام محمد حسين هلالى، محمد مصباح على محمد.