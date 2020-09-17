شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام محافظة بورسعيد يتمم علي معدات وسيارات الأحياء استعدادا للشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتكثيف جهود الأجهزة التنفيذية لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم الشتاء القادم، قام اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، اليوم، بتفقد الجراجات بالأحياء برفقة رؤساء الأحياء.

وأطلع السكرتير العام على كافة المعدات وعربات الكسح وماكينات الشفط الآلي وتأكد من صلاحيتها للعمل، مشددا على صيانة ورفع كفاءة أي معدات تحتاج لأعمال صيانة للاستعداد الكامل لمواجهة فصل الشتاء القادم، وشدد السكرتير العام على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة لهذا الملف أولا بأول، والالتزام بخطة المحافظة في مواجهة آثار الأمطار وسرعة التعامل معها، لافتا إلى تقديم كافة الدعم لرؤساء الأحياء بما يساهم في الارتقاء بالمعدات والماكينات المستخدمة في عملية كسح وشفك المياه خلال موسم الشتاء.