شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بحديقة 30 يونيو بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ،اليوم، أعمال إنشاء بئر ري بجوار مطار الخارجة والذي سيستخدم لري حديقة ٣٠ يونيو وزراعات طريق الخارجة- أسيوط. حيث وجه بسرعة الإنتهاء من أعمال الحفر وتوصيل المياه. كما تفقد خلال جولته بالمنطقة، أعمال الإنشاءات بالحديقة، ووجه بسرعة إستكمال الخدمات الترفيهية بالحديقة وتركيب كاميرات مراقبة لتأمين الحديقة بالكامل وإنشاء ركن بيئي لعرض منتجات المحافظة والإنتهاء من إنشاء الملاعب الملحقة والمسطحات الخضراء إستعداداََ لإفتتاحها. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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