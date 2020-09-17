شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح لـ«النواب» بكفرالشيخ يتعرض لحادث سير عقب التقدم بأوراق ترشحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض ياسين متولى، المرشح لمجلس النواب عن دائرة البرلس والحامول وبيلا، بمحافظة كفرالشيخ، لحادث سير بانقلاب سيارته، على رافد الطريق الدولى «كفرالشيخ- بلطيم»، إثر عودته من مدينة كفرالشيخ عقب التقدم بأوراق ترشحه، وكان برفقته عدد من أعضاء الحملة الانتخابية.

وقالت الحملة الرسمية لياسين متولى في بيان لها: إنه بخير، ولم يصب بضرر سوى خدوش بسيطة، وأن حالته الصحية جيدة وكذلك من كان برفقته من أعضاء الحملة، بينما تعرضت السيارة لتلفيات كبيرة«بحسب البيان.

أكدت الحملة في البيان: «أن الحادث جاء نتيجة تعرض ياسين متولى، للإجهاد والتعب بسبب تعدد اللقاءات والجولات الانتخابية التي يقوم بها في ربوع الدائرة، ثم توجهه للتقدم بأوراقه للجنة المشرفة على الانتخابات، حيث اختلت عجلة القيادة من يديه».

أضافت الحملة في بيانها، أن ياسين متولى، توجه بخالص التحية لأبناء الدائرة الذين تواصلوا معه عبر الهاتف، ومن توافدوا على مقر الحملة بمدينة بلطيم للإطمئنان على صحته.