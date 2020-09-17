شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للشؤون الإسلامية: الإخوان أتت على خلاف كل ضوابط الدين الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن ما تمارسه جماعة الإخوان من بث أكاذيب وشائعات ليس من الإسلام فى شيء على الإطلاق، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية واضحة حيث تؤكد أن الكذب جريمة، كما أن الكذب من أكبر الكبائر التى تؤدى لمشاكل كبير فى المجتمعات.

وقال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب، كما أن الإسلام يؤكد على عدم المصداقية فى نقل الشائعات والتأكد من الأخبار قبل نقلها ويؤكد على ضرورة نقل الأخبار الخيرة.

ولفت عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن ممارسات جماعة الإخوان تؤكد أن هذه الجماعة أتت على خلاف كل الضوابط والأوامر التى جاءت بالدين الإسلامى، مشيرا إلى أن تلك الجماعة ترفع شعارات إسلامية من أجل الوصول إلى السلطة فقط.

Advertisements