تعرف على المستندات المطلوبة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشآت التجارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعىي فيس بوك،المستندات المطلوبة ليتم تنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت غير السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض وفقاً لدليل قواعد توصيل التغذية الكهربائية ، وفيما يلي المستندات المطلوبه: 1) إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق. 2) تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله. Advertisements 3) تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية. 4) موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية. 5) إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية

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