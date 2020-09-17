شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الفصل الدراسى الأول بكلية اللاهوت الأسقفية فرع الإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اليوم الخميس، الفصل الدراسى الأول بكلية اللاهوت الأسقفية فرع الإسكندرية، إذ كانت أولى المحاضرات للصف الأول فى مادة اللاهوت النظامى، ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسى الأول بفرع القاهرة يوم الخميس المقبل الـ 24 من سبتمبر الجارى.

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وكانت كلية اللاهوت قد وضعت عدة شروط للالتحاق بها فى شهر أغسطس الماضى، أهمها المعيار الروحى إذ ينبغى على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحى بالإضافة إلى المعيار الأكاديمى الذى يتمثل فى المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.

ويذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005 وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين للكهنوت من أجل خدمة الكنيسة، وكلية اللاهوت الأسقفية (AST) هي مشروع استراتيجي لأقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر، تأسست عام 2005 وبلغ عدد الملتحقين لأكثر من 130 طالب وطالبة من خلفيات متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.