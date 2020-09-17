شكرا لقرائتكم خبر عن شباب المصريين الدارسين بالخارج فى زيارة لمشروع روضة السيدة زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت منذ قليل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، زيارة لوفد من شباب الدارسين المصريين بالخارج، والمتواجدين بمصر حاليا ضمن مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، إلى روضة السيدة زينب (تل العقارب سابقا).

واستمع شباب الدارسين بالخارج لشرح من الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، حول ما تم فى المنطقة وتطويرها وما وصل له المشروع، لافتا إلى أن هناك رابطة تحت مسمى "ست الكل" للاهتمام بالمرأة والأسرة فى المنطقة.

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى اتخاذ الوزارة عدة خطوات مع الجمعيات الأهلية للارتقاء بالإنسان والارتقاء بالأماكن العشوائية، والحرص على تدريب سكان المنطقة والتأكيد على حقوق وواجباتهم تجاه مدينتهم ومساكنهم .

يأتى ذلك فى إطار الزيارات التى تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لوفد من شباب الدارسين بالخارج المتواجدين بمصر حاليا إلى للتعريف على الجهود الحقيقية التى تقوم بها الدولة المصرية.

ومشروع روضة السيدة، بحى السيدة زينب جنوب القاهرة، أحد مشاريع تطوير المناطق العشوائية والذى تم تسكينه بعد تحويل المنطقة من العشوائية الى كومباوند سكنى متكامل به كافة الخدمات.

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ويضم مشروع روضة السيدة 816 وحدة سكنية و198 وحدة تجارية يجمعهم 16 عمارة مكونة من أرضى و5 أدوار، على 7 أفدنة تم تخطيطهم ليكون بها ممشى سياحى وأماكن لانتظار السيارات وأقل شارع عرضه 12 مترا.

وهناك 4 نماذج للإنشاءات داخل مشروع روضة السيدة، نموذج "أ" ويشمل 12 وحدة بالطابق الواحد بأربع مداخل، ونموذج "ب" 8 شقق بالدور السكنى بمدخلين، ونموذج "ج" 4 شقق فى الدور بمدخل واحد ومساحات متنوعة، وهناك نموذج غرفتين وصالة على مساحة 65 م2، و156 وحدة بمساحة 72م2، و56 وحدة بمساحة 82م2، و84 وحدة بمساحة 90م2.

وتم تركيب بوابات بمداخل المشروع لمنع مرور السيارات من شوارع المشروع والسماح فقط لسيارات أصحاب المكان فقط بالمرور والانتظار داخله، كما أن هناك تواجدا أمنيا مكثفا بالمشروع لمنع ظهور أى تجاوزات أو خروج عن القانون.