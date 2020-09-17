شكرا لقرائتكم خبر عن 158 ألف رأس ماشية و7.5 مليون طائر مذبوحات بالمجازر خلال 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن التقارير الواردة من الإدارة العامة للمجازر، توضح أن إجمالى المذبوحات من الحيوانات الحية المحلية خلال الشهر الماضى، بلغت (158,980) رأس من الماشية من أجل وصول لحوم سليمة إلى المستهلكين ومكافحة الأمراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر، هذا وقد بلغت إجمالى المذبوحات من الدواجن (7,582,803) طائر تحت الإشراف البيطرى الكامل فى المجازر المعتمدة لضمان وصول لحوم سليمة للمستهلك وخالية من أى مسببات مرضية وللحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة.

وقال تقرير الهيئة، الذى حصل ”الخليج 365”، عليه أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم من خلال الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالتخطيط والمتابعة الحقلية ووضع اسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر واساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر ( السلاخين – تصاريح منشأت تجهيز الأمعاء المعدة للتصدير) وعمل برنامــــج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فـــى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجــــازر المعتمدة والتى تخضع للأشراف البيطرى الكامل.

وقال تقرير الخدمات البيطرية، إن ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الهيئة للحفاظ على الصحة العامة وحصول المستهلك على غذاء صحى وآمن من خلال تكثيف الحملات الإشراقية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.