تعرف على إجراءات توصيل التيار الكهربائى للمنشآت السكنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الإجراءات التى يجب اتباعها لتوصيل التيار الكهربائي للمنشات السكنية وفقا للقواعد المنظمة لعملية توصيل التيار، و فيما يلي إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشأة: 1- تقدم لشركة التوزيع المعنية بعد استكمال الطلب والمستندات 2- سدد مقابل المعاينة ( 50 جنيها عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية بحد أاقصي 500 جنيه عن المنشأة) 3- تقوم الشركة بالمعاينة وأعداد المقايسة موضحا بها تكلفة التوصيل Advertisements 4- تعد الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل وتوضح أسلوب السداد والتزامات كل طرف 5- في حالة طلب غرفة محولات أو موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة 6- بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع لدليل قواعد توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشات علي الجهدين المتوسط والمنخفض عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2RCVIzH

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