شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات حرس الحدود يكشف عدد أنفاق التهريب المضبوطة خلال عامى 2019 و2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أركان حرب أيمن شحاتة قائد قوات حرس الحدود، إن منظومة التأمين لها عوامل تؤثر عليها يتم دراستها جيدا، وأهمها طبيعة الأرض التي يتم التعامل معها، وهناك خطط يتم دراسته مسبقاً.

وأشار إلى أن العناصر الخاصة بسلاح حرس الحدود لديها خبرات عميقة في مسارب التهريب ويتم توقعها قبل وقوعها من خلال كمائن.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc: "كل شهر إدارة المخابرات الحربية تتيح خرائط بالمسارب الجديدة للتهريب ويتم التعامل معها، والسلع التي يتم تهريبها تختلف من جهة إلى أخرى، ويتم ضبط من يحاولون التنقيب عن الذهب بطريقة غير مشروعة، ومؤخراً بدأوا يهربون عبر البحر، ولكنهم يفاجئون بقوارب حرس الحدود تداهمهم في البحر أثناء إتمام عملية التهريب، وخلال عام 2019 ـ 2020 تم اكتشاف 31 نفق".