شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يستقبل أعضاءه الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، عن بدء استقبال أعضاء مجلس الشيوخ الجدد في حفل استقبال يومي الأحد الاثنين الموافقين 20،21 سبتمبر بمقر المجلس. وكانت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، قد عقدت اليوم الخميس، اجتماعًا برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد - وزير شئون المجالس النيابية ـ وبحضور الدكتور صالح الشيخ ـ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشارمحمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمود إسماعيل ـ القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، وممثليّن عن وزارة المالية، فضلًا عن أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.

واستعرضت اللجنة الموقف التنفيذي لمقرراتها الصادرة بالجلسات السابقة في شأن تجهيزات مبنى مجلس الشيوخ وملحقاته، والمهمات ذات الصلة، الاعتمادات المالية اللازمة لكل ذلك، لضمان انطلاق أعماله فور اكتمال نصاب أعضاءه. كما استمعت اللجنة لرؤية المستشار القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ فيما أسفرت عنه مقرراتها بجلسة اليوم والجلسات السابقة، والذي أعرب عن تقديره لجهود اللجنة ـ رئيسًا وأعضاءً ـ وثمّن أعمالها.

جدير بالذكر أن اللجنة قد وافقت بجلسة اليوم على نقل كافة موظفين مجلس النواب الذين تقدموا بطلبات نقل مستوفاة إلى مجلس الشيوخ، ممن تنطبق عليهم الشروط ووفقًا للمحددات المقررة قانونًا، بعد أن استبعدت المتقدمين بطلبات عدول عن النقل، المستوفاة للشروط أيضًا. وفي ختام الاجتماع تفقد أعضاء اللجنة المبنى الرئيسي لمجلس الشيوخ، لمتابعة التجديدات التي تجرى به وبملحقاته، لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد والانتهاء منها في أقرب وقت.