السيسى يوجه باطلاق اسم "شينزو آبى" رئيس وزراء اليابان السابق على محور مرورى القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باطلاق اسم "شينزو آبي" رئيس الوزراء الياباني السابق علي محور مروري جديد بشرق القاهرة. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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