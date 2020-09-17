الخليج 365: عودة المختطفين المصريين بعد الإفراج عنهم فى ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهة، منها تفاصيل عودة المختطفين المصريين بعد الإفراج عنهم فى ليبيا، بتكليف من الرئيس السيسى لأجهزة الدولة، إضافة إلى متابعة أول أيام الترشح لمجلس النواب 2021، وطرح 125 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى والمتوسط، بدء أعمال حفر مترو الهرم خلال أيام، وافتتاحه بعد 4 سنوات. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..

واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. بتكليف من الرئيس السيسى لأجهزة الدولة.. عودة المختطفين المصريين بعد الإفراج عنهم فى ليبيا.. محافظ مطروح يستقبل العائدين ويؤكد: مصر تحافظ على أبنائها فى الداخل والخارج ولن تتهاون فى الحفاظ على كرامتهم.. والشكر للسلطات الليبية

بتكليف من الرئيس السيسى لأجهزة الدولة.. عودة المختطفين المصريين بعد الإفراج عنهم فى ليبيا.. محافظ مطروح يستقبل العائدين ويؤكد: مصر تحافظ على أبنائها فى الداخل والخارج ولن تتهاون فى الحفاظ على كرامتهم.. والشكر للسلطات الليبية إقبال شديد فى أول أيام الترشح لـ "برلمان 2021".. مشادات بسبب أولوية الوصول للجان.. بدء التوافد من الفجر للحصول على الرموز الأولى.. و"الوطنية للانتخابات": تذليل كل العقبات أمام المرشحين

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