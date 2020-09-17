شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة ووهان الصينية تستقبل أول رحلة جوية دولية منذ يناير وبدء جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت مدينة ووهان الصينية يوم الأربعاء، أول رحلة جوية دولية منذ شهر يناير الماضى، بعد إغلاق مطار المدينة التى سجلت فيها أولى حالات الإصابات بفيروس كورونا فى شهر ديسمبر الماضي.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، وصلت طائرة تابع لشركة T'way الكورية الجنوبية إلى مطار المدينة الدولى وعلى متنها 60 راكبا، وفقا لما نقلته وسائل إعلام صينية.

وتوفى فى ووهان نحو 3900 شخص بفيروس كورونا المستجد، أى ما يعادل 80 بالمئة من ضحايا الوباء الـ4634 الذين أحصتهم سلطات البلاد، والجدير بالذكر أن المدينة قد خضعت لإجراءات الغلق اعتبارا من 23 يناير، وأجرت السلطات فحوصات الكشف بعدها لـ11 مليون مقيم.