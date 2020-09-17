السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى ويؤكد استراتيجية العلاقة مع أمريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، رونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودى العالمى، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك بعض جوانب العلاقات المصرية الأمريكية. Advertisements وفي هذا السياق؛ أكد الرئيس استراتيجية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وكذا أهمية تعزيز أطر التعاون الثنائي المتبادل لتطوير هذه العلاقات في جميع المجالات، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تفرض المزيد من التنسيق والتشاور المنتظم بين البلدين الصديقين، خاصةً فيما يتعلق بدفع جهود التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تموج بها المنطقة، إلى جانب مواجهة خطر الإرهاب والفكر المتطرف.

الرئيس السيسى و رئيس الكونجرس اليهودى

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