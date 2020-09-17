شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج عبر البريد السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تصويت المصريين بالخارج في مجلس النواب عبر البريد السريع، وطرح وزارة الإسكان 125 ألف وحدة "إسكان اجتماعى ومتوسط"، وتوفير لقاح الأنفلونزا للمواطنين فى 11 فرعا بـ170 جنيها للجرعة، وتحديد اتحاد الكرة 12 نوفمبر موعدا لمباراة منتخب مصر أمام توجو.. وغيرها من الأخبار.

وفيما يلى أخبار مصر اليوم..

وزيرة الهجرة: انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج ستتم عبر البريد السريع

في إطار حرص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على إعلام المواطنين بالخارج بآليات المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة السيد المستشار لاشين إبراهيم، حيث تم إعلان مواعيد ترشح ومشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب، المزمع إجراؤها أكتوبر المقبل.





الإسكان تطرح 125 ألف وحدة "إسكان اجتماعى ومتوسط" بمبادرة الرئيس

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طرح 125 ألف وحدة سكنية (100 ألف وحدة إسكان اجتماعى – 25 ألف وحدة إسكان متوسط)، كمرحلة أولى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن.





فاكسيرا تعلن توفير لقاح الأنفلونزا للمواطنين فى 11 فرعا بـ170 جنيها للجرعة

أعلنت الدكتورة هبة والى، رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاح فاكسيرا، البدء فى توفير لقاح الأنفلزنزا بالشركة و11 فرعا لها على مستوى الجمهورية بسعر 170 جنيها.

انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة.. 30 ألف طالب يسجلون الرغبات.. السيد عطا يؤكد انتظام العمل بمعامل الجامعات.. وإعلان نتائج تقليل الاغتراب الأسبوع المقبل.. و21 سبتمبر آخر موعد للتسجيل

انطلقت صباح اليوم الخميس، أعمال تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بالإضافة إلى الطلاب المتخلفين عن التسجيل بالمرحلتين الأولى والثانية وطلاب الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة، ويسجل الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة للتقدم لجميع الشعب العليمة والشعبة الأدبية 205 درجة، بنسبة 50%، وقررت وزارة التعليم العالى أن مواعيد إدخال الرغبات ستكون عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى من خلال الحاسب الآلى الشخصي بجانب المعامل المتاحة بالجامعات على مستوى المحافظات.





رئيس الوزراء: تكليف من الرئيس بسرعة الانتهاء من تطوير الطريق الدائرى بزمن قياسى

‎أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أهمية مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى، مؤكدا أن أعمال التطوير ستسهم إلى حد كبير فى تخفيف الضغط على الطرق الداخلية، ما يدفع بدوره إلى زيادة تدفق السيولة المرورية فى القاهرة الكبرى.





مجلس الوزراء يوافق على 7 قرارات فى اجتماعه الأسبوعى.. أبرزها إنشاء البوابة المصرية للعمرة.. وإقامة معرض مؤقت للآثار بمدينة الظهران فى السعودية .. وتعفى حفلات الأوبرا من ضريبة الملاهى من يوليو وحتى سبتمبر 2020

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والذى يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمات كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلًا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزاماتها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، بما يحقق حماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، والقضاء على العديد من الظواهر السلبية.





زحام شديد للمرشحين المحتملين للبرلمان لتقديم أوراق ترشحهم.. مشادات بسبب أولوية الوصول للجان بالدقهلية.. طوابير للدخول وتوزيع زجاجات مياه بسوهاج.. وبدء التوافد من الفجر للحصول على الرموز والأرقام الأولى.. صور

بدأ اليوم الخميس توافد المرشحين المحتملين للبرلمان بعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد، والذي يستمر لمدة 10 أيام من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء يوميا عدا اليوم الأخير المحدد له 26 سبتمبر الجارى حيث يغلق الباب في الثانية ظهرا، وشهدت المحاكم بأغلب المحافظات زحما شديدا وتكدسا لتقديم الأوراق.





محافظ مطروح يستقبل العائدين من ليبيا بعد تدخل السلطات المصرية والإفراج عنهم..صور

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المصريين العائدين من ليبيا وعددهم 6 عمال تشييد بناء بعد احتجازهم من عناصر إجرامية فى الاتجار بالبشر بمنطقة بنى وليد جنوب غرب ليبيا وطلب فدية بلغت 30 ألف دينار عن كل واحد منهم، ونجاح الجهود المصرية من خلال المخابرات العامة فى التنسيق مع السلطات الليبية وتحريرهم بعد وقت وجيز من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لأجهزة الدولة بسرعة اتخاذ اللازم لإعادة المصريين سالمين إلى أرض الوطن.





محافظ الإسكندرية يعلن تخفيض نسبة التصالح للبناء المخالف إلى 50% للمتر

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن إصدار قرار بشأن تعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة سعر المتر فى مخالفات البناء لتصبح 50٪؜ بدلا من 40٪. وأوضح الشريف، خلال مؤتمر "معا نبنى المستقبل" أن ذلك القرار جاء مراعاة لظروف المواطنين وتيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، واستجابة لمطالبات نواب الإسكندرية بالتخفيض، لافتا أنه سيتم خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح فى الفترة السابقة، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات فى التسوية الختامية.





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15 سؤالا يجيب عنها الفقيه الدستورى صلاح فوزى.. ما هى المستندات التى تقدم مع طلب الترشح.. ومتى يتم إعلان الكشوف النهائية؟.. وآلية الطعن عليها والتظلم من إجراءات الفرز والاقتراع.. ولماذا يبطل الصوت الانتخابى؟

أسئلة عدة تدور في أذهان كل من ينتوى الترشح لانتخابات مجلس النواب، وبالأخص التي تتعلق بالمستندات التى تقدم مع طلب الترشح وكيفية التحقق منها، ومتى يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، وآلية الطعن عليها، وكيفية التظلم من إجراءات الفرز والاقتراع، وما هو نصاب الفوز، وماذا يحدث لو خلا مكان للمرشح بالقائمة قبل الانتخابات، والحالات التى يجوز فيها التنازل عن الترشح، ومتى يتم إبطال الصوت الانتخابى، وهنا يجيب الفقيه الدستورى صلاح فوزى على كل تلك الأسئلة.





اقترب الأمل.. عالمة صينية تعلن طرح لقاح كورونا محليا نوفمبر المقبل.. وتؤكد: فاعليته تستمر لمدة 3 سنوات.. حصول مصنعين على موافقات التصنيع.. ونوفافاكس الأمريكية ومعهد أمصال الهند يراجعان صفقة لإنتاج مليار جرعة

يشتد السباق العالمى للتوصل للقاح ضد فيروس كورونا قبل قدوم فصل الشتاء لحماية سكان العالم من هجمات شرسة للفيروس، فهناك العديد من اللقاحات التى وصلت إلى مرحلة الاختبارات النهائية من التجارب السريرية مع توقعات بظهور اللقاح النهائى مع نهاية العام الجارى.





إسرائيل تدق طبول الحرب مع حزب الله.. قائد عسكرى إسرائيلى يهدد بحرب طويلة حال استهداف أى من الجنود على الحدود.. وحسن نصر الله يلتزم الصمت التام.. وحكومة مصطفى أديب تتنفس الصعداء بعد حل أزمة وزارة المالية

تدق طبول الحرب من جديد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني بعد أقل من شهرين من الهدوء الحذر الذي شهدته الحدود الإسرائيلية – اللبنانية، حيث هدد قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل أمير برعم، حزب الله اللبناني قائلا :"ان قتل أحد من الجيش الإسرائيلي سيتم الرد عليه بالقوة العسكرية"، وقال في حوار مع صحيفة "يسرائيل هيوم" إن هناك حالة من الطوارئ على الحدود مع لبنان ستسمر لمدة شهرين كاملين من خلال الدفع بعشرات الآف من الجنود الذين يجب عليهم رصد تحركات حزب الله" .





حبس اليوتيوبر أحمد حسن وزينب 4 أيام على ذمة التحقيق فى تعريض حياة طفلتهما للخطر

قال أحمد عيد محامى، اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، أن النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، فى البلاغ المقدم ضدهما من وزارة التضامن بتهمة تعريض حياة طفلهما للخطر.

منة عبد العزيز تغادر قسم الطالبية بعد انتهاء فترة تأهيلها.. قضية فتاة التيك توك مرت بعدة مراحل أبرزها إلغاء حبسها وإيداعها دار تأهيل نفسى.. والمحكمة الاقتصادية تستكمل محاكمة باقى المتهمين فى جلسة 21 سبتمبر

بعد ما يقرب من أشهر من القبض على فتاة الـ"تيك توك" منة عبد العزيز على خلفة مقاطع الفيديو التي صورتها، وواقعة الاعتداء عليها من جانب بعض أصدقائه والمشاركين معها في صناعة الفيديوهات، غادرت "فتاة التيك توك" قسم شرطة الطالبية، بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بإخلاء سبيلها، فى القضية التى تعرضت فيها لاعتداء جنسى على يد عدد من الأشخاص، وتم إخلاء سبيلها تنفيذا لقرار النيابة العامة، وبعد أن استكملت البرنامج التأهيلى المقرر لها.





أمطار رعدية غدا بجنوب سيناء وطقس حار بالقاهرة والعظمى 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، حيث يتوقع أن يشهد شبورة مائية صباحا وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 88%.





الأرصاد تعلن بدء فصل الخريف الأربعاء.. وتحذر: فصل التقلبات الحادة والسريعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف جغرافيا على جمهورية مصر العربية يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر لينتهى فى يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر.





اتحاد الكرة يحدد 12 نوفمبر موعدا لمباراة منتخب مصر أمام توجو

استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على تحديد موعد 12 نوفمبر المقبل، موعدا لمباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى أمام توجو فى الجولة الثالثة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون 2022، بعدما قرر الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" إقامة مباراتىّ الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل.





التعاون السعودى يستقبل كارتيرون بالورود فى قطر.. صور

استقبل مسئولى نادى التعاون السعودى، المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للزمالك، فى مقر بعثة الفريق المتواجد حاليا فى العاصمة القطرية "الدوحة" لاستكمال مشواره فى مسابقة دوري أبطال آسيا، حيث نشرت الصفحة الرسمية لنادى التعاون على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورا لوصول كارتيرون لمقر بعثة الفريق واستقباله من قبل المسئولين بالورود.





أحمد مرتضى: لم نفاوض جونياس وراتب كارتيرون بفريق التعاون أعلى من كلوب

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو اللجنة المكلفة باختيار المدرب الأجنبى الذى سيخلف الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى بعد رحيله عن تدريب الزمالك، أن اليونانى جونياس مدرب وادى دجلة خارج اهتمامات القلعة البيضاء، مشيراً إلى أن الفوز بالبطولات شرط التعاقد مع مدرب الزمالك الجديد، وقال أحمد مرتضى منصور فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، "تلقينا مليون سيرة ذاتية للمدربين ولكننا خفضنا الأعداد لخمسة مدربين، نجرى مقابلات معهم من خلال برنامج "زوم" ووصلنا لمناقشة التفاصيل المادية".