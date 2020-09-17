13 شهرًا على "خناقة الفندق".. قصة مشاجرة انتهت بتأييد براءة عز وتغريم شقيقة زينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق سمير:

أيدت محكمة جنح مستأنف العلمين براءة الفنان أحمد عز كما غرمت المحكمة نسرين رضا، شقيقة الفنانة زينة مبلغ عشرة آلاف جنيه، في قضية المشاجرة التي وقعت بينهما في فندق بالساحل الشمالي.

كما قضت المحكمة بتعويض مدني مؤقت بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه لصالح الفنان أحمد عز، بحسب أشرف عبدالعزيز محامي "عز".

وقضت محكمة جنح العلمين المنعقدة بمحكمة برج العرب بالإسكندرية، يونيو الماضي، حضوريًا ببراءة أحمد عز وحبس شقيقة "زينة" 6 أشهر.

ويستعرض "الخليج 365" خلال التقرير التالي تفاصيل المشاجرة وما مرت به القضية حتى صدور حكمها.

ماذا حدث في الفندق؟

تواجد الفنان أحمد عز في فندق شهير بالساحل الشمالي في 11 أغسطس الماضي في ذات التوقيت الذي كانت شقيقة الفنانة "زينة" متواجدة فيه بالفندق، وخلال إجرائه حوارًا مع أحد الصحفيين، عن دوره في فيلم "ولاد رزق 2" فوجئ بشقيقة زينة، وشخص آخر - تبين بعد ذلك أنه شقيقها- يتعديان عليه بالسب والقذف وحاولا ضربه، والشجار معه، وفق تصريحات سابقة لعمر عبدالرحمن، محامي "عز" حينها لـ"الخليج 365".

وأضاف محامي "عز" أن موكله لم يلتفت إلى شقيقي "زينة"، وترك المكان المتواجدين فيه بعد أن ظهرت "زينة" وابناها في الفندق، متوجهًا نحو قسم الشرطة؛ ليحرر محضرًا ضدهم، بتهمة التعدي عليه بالسب والقذف.

وأوضح أن نيابة برج العرب بالإسكندرية بدأت في التحقيقات صباح اليوم التالي؛ وفرغت الكاميرات المحيطة بمحل الواقعة، والحوار الصحفي المسجّل، وتبين من خلالهما الألفاظ التي قالها شقيقا "زينة" في شجارهما مع "عز".

وأكد "عبدالرحمن" أن النيابة استمعت حينها إلى أقوال الفنان أحمد عز، وطالب بحصوله على حقه القانوني في محاسبة المعتدين عليه، فيما استمعت النيابة أيضًا إلى أقوال شهود العيان الذين أكدوا رواية "عز"- على حد قول محاميه.

وعن تفاصيل الواقعة أنكر -آنذاك- معتز الدكر، محامي الفنانة زينة لـ"الخليج 365" معرفته بتفاصيل الواقعة.

أولى الجلسات

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بعد قرابة شهرين من التحقيقات حددت محكمة جنح العلمين بالإسكندرية، جلسة 12 فبراير الماضي لمحاكمة أحمد عز وشقيقة زينة في واقعة الشجار الذي دار بينهما، وأصدرت قرارًا في ختامها بتأجيلها إلى 25 فبراير الماضي.

وطلب أشرف عبدالعزيز، وكيل الفنان أحمد عز، في أولى جلسات المحاكمة، الاطلاع على قيد ووصف التهمة، وتفريغ ومشاهدة الفيديوهات عن طريق كاميرات فندق العلمين، ملتمسًا استخراج بيان بالإدارة العامة لمعلومات التسجيل الجنائي للإفادة بالاتهامات والرقم المدرج عليه جنائيًا بالسوابق الجنائية لكل من نسرين ومحمد رضا إسماعيل شقيقي زينة، واستدعاء العميد مجري التحريات.

واكتفى الدكتور عاصم قنديل، محامي شقيقة "زينة" بطلب الاطلاع، وأُجلت المحاكمة لـ25 فبراير.

حكم بالإدانة والبراءة

في ثاني الجلسات جدد المحاميان طلباتهما وتم تأجيل القضية لجلسات عدة نظرًا لما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا، وقرارات محكمة الاستئناف بتأجيل القضايا إداريًا؛ للحد من الازدحام ومنع انتقال العدوى بين المترددين على المحاكم.

عادت المحاكم تدريجيًا إلى أعمالها مع أخذ الإجراءات الاحترازية كافة، وقضت محكمة جنح العلمين المنعقدة بمحكمة برج العرب بالإسكندرية اليوم الثلاثاء ببراءة الفنان أحمد عز، وحبس نسرين رضا، شقيقة الفنانة زينة 6 أشهر.

تفاصيل الحكم

نشر "صفدي"، مدير أعمال الفنان أحمد عز، صور حيثات الحكم عبر حسابه بـ"إنستجرام"، جاء فيه:

"1- معاقبة المتهمة الأولى نسرين رضا إسماعيل مرسي شلبي بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل، وبكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ و بمعاقبة المتهم الثاني محمد رضا إسماعيل مرسي شلبى بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وبراءة المتهم الثالث أحمد عز مما أسند إليه من اتهام".

ويحق لشقيقي زينة تقديم استئناف على الحكم الصادر عليهما خلال 10 أيام من تاريخ صدوره، أمام محكمة مستأنف جنح العلمين، وتُحدد جلسة لنظرها من جديد، وقد يصدر رئيس المحكمة حكمًا بتأييد الحكم أو إلغائه، حسب قانون الإجراءات الجنائية.

إلى أن قضت المحكمة اليوم بتأييد براءة أحمد عز، وغرمت المحكمة نسرين رضا، شقيقة الفنانة زينة مبلغ عشرة آلاف جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن الخلافات بين أحمد عز وزينة تعود إلى سنوات طويلة، في القضية الشهيرة بنسب "عزالدين وزين الدين"، وانتهت بإثبات أُبوّة عز لهما، وإلزامه بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لهما، أي ما يعادل 600 ألف جنيه مصري.