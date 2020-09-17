قرار جديد من المحكمة بشأن خناقة أحمد عز وشقيقة "زينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أيدت محكمة جنح مستأنف العلمين براءة الفنان أحمد عز كما غرمت المحكمة نسرين رضا، شقيقة الفنانة زينة مبلغ عشرة آلاف جنيه، في قضية المشاجرة التي وقعت بينهما في فندق بالساحل الشمالي.

كما قضت المحكمة بتعويض مدني مؤقت بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه لصالح الفنان أحمد عز.

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وقضت محكمة جنح العلمين المنعقدة بمحكمة برج العرب بالإسكندرية، يونيو الماضي، حضوريًا ببراءة أحمد عز وحبس شقيقة "زينة" 6 أشهر.

وبدأت الواقعة خلال تواجد الفنان أحمد عز في فندق شهير بالساحل الشمالي في 11 أغسطس 2019 في ذات التوقيت التي كانت شقيقة الفنانة "زينة" متواجدة فيه بالفندق، وخلال إجرائه حوارًا مع أحد الصحفيين، عن دوره في فيلم "ولاد رزق 2" فوجئ بشقيقة زينة، وشخص آخر - تبين بعد ذلك أنه شقيقها- يتعديان عليه بالسب والقذف وحاولا ضربه، والشجار معه، وفق تصريحات سابقة لعمر عبد الرحمن، محامي "عز" لـ"الخليج 365".

وأضاف محامي "عز" أن موكله لم يلتفت إلى شقيقي "زينة"، وترك المكان المتواجدين فيه بعد أن ظهرت "زينة" وابناها في الفندق، متوجهًا نحو قسم الشرطة، ليحرر محضرًا ضدهم، بتهمة التعدي عليه بالسب والقذف.