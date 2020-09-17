"زحمة آخر النهار".. تباطؤ بالأوتوستراد وتكدس أعلى الدائري ومحور 26 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سجلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء محمود عبد الرازق، اليوم الخميس، زحاما في عدد من المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة خلال الذروة المسائية.

تباطؤ في حركة المرور أعلى الطريق الدائري من كارفور المعادي للبساتين ومن نفق السلام للمرج ومن طريق شبرا بنها الحر اتجاه الطريق الزراعي.

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تباطؤ بطريق الأوتوستراد من طريق القاهرة السويس لمكرم عبيد، وكورنيش النيل للمتجه من المعادي إلى الطريق الدائري، والعكس الأمر نفسه بكوبري الفردوس في الاتجاهين.

وبالانتقال إلى الحالة المرورية أعلى محور 26 يوليو، إذ سجل زحاما للقادم من الطريق الصحراوي لمنطقة المريوطية.

أمام عن الحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر لوجود تكدس مروري من المهندسين لرمسيس، ومن العروبة لرمسيس أيضا الأمر نفسه بكوبري 15 مايو اتجاه المهندسين.