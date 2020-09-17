انتشال جثتي شابين غرقا في منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، اليوم الخميس، جثتي شابين لقيا مصرعهما غرقا بنهر النيل بمركز منشأة القناطر، شمال محافظة الجيزة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بوجود حالتي غرق بنطاق منطقة الإخصاص.
ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري تنسيقا مع قسم الشرطة لانتشال الجثتين.
وتبين أن شابين يبلغان من العمر "17 سنة" نزلا للاستحمام هربا من حرارة الجو، جرفهما التيار. وتم تمشيط نهر النيل وانتشال الجثتين وهما كل من: "ك.م." و"ع.ع.".
وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.
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