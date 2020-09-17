القوات المسلحة: القضاء على ١٦١ فدانًا من نبات البانجو والهيدرو المخدر بسيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

نفذت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميدانى والشرطة المدنية خلال شهر سبتمبر الجارى دورية للبحث والتفتيش والقضاء على عدد (146) من مزارع الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر بالسهول والجيوب الجبلية ذات التضاريس الوعرة والمناطق التـي يصعـب الوصـول إليهـا؛ نظـرًا لطبيعتهـا الطبوغرافيــة، استمرارًا لجهود القوات المسلحة المستمرة لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة، والتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء.

وأسفرت الدورية عن ضبط عدد (141) طنًا من البانجو الجاف، و(530) كم من بذور البانجو، و(1155) كم من بذور الخشخاش، و(12) طنًا من بودرة البانجو، و(80) طنًا من مخدر الهيدرو الجاف، كما تم ضبط عدد (175) كم من بودرة الحشيش المخدر، و(203 ) فرش حشيش، و(43) كم من الحشيش المصنع والمفروم .

إضافة إلى ضبط (2) ميزان لقياس أوزان المواد المخدرة، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدم فى أعمال التنقل بين المهربين.

وتواصل قوات حرس الحدود جهودها فى القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة الذين يستهدفون الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.