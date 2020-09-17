أخبار مصر | عاجل.. القوات المسلحة: القضاء على 161 فدان من نبات البانجو والهيدرو المخدر بسيناء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. القوات المسلحة: القضاء على 161 فدان من نبات البانجو والهيدرو المخدر بسيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، أن عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميدانى والشرطة المدنية نجحت خلال شهر سبتمبر الجارى بتنفيذ دورية للبحث والتفتيش، إستمراراً لجهود القوات المسلحة المستمرة لمجابهة إنتشار الزراعات المخدرة، والتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء، والقضاء على 146 من مزارع الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر بالسهول والجيوب الجبلية ذات التضاريس الوعرة والمناطق التـي يصعـب الوصـول إليهـا نظـراً لطبيعتهـا الطبوغرافيــة.

وأسفرت الدورية عن ضبط 141 طنا من البانجو الجاف، و530 كيلو جرام من بذور البانجو، و1155 كيلو جرام من بذور الخشخاش، و12 طنا من بودرة البانجو و80 طنا من مخدر الهيدرو الجاف، كما تم ضبط 175 كيلو جرام من بودرة الحشيش المخدر و203 فرش حشيش، و43 كيلو جرام من الحشيش المصنع والمفروم.

بالإضافة إلى ضبط 2 ميزان لقياس أوزان المواد المخدرة، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدم في أعمال التنقل بين المهربين.

هذا وتواصل قوات حرس الحدود جهودها في القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.