أخبار مصر | التفاصيل الكاملة لمشروع "حضانتي مستقبلي"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لمشروع "حضانتي مستقبلي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتستعرض "الخليج 365" كافة التفاصيل حول المشروع:-
- يهدف البروتوكول إلى المساهمة فى تطوير وتحسين بيئة التعلم فى 75 قاعة بالحضانات القائمة بالجمعيات الأهلية بمحافظات الجيزة وسوهاج وأسوان.
- نسبة التحاق الأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات لا تتجاوز ال 8%.
- إطلاق مشروع "حضانتي مستقبلي" لرفع كفاءة وإعادة تأهيل 75 فصل في عدد من الحضانات بالمحافظات المستهدفة.
- تطوير بيئة التعلم فى القاعات وتحسين قدرات مقدمى الخدمة من معلمات ومديرات.
- تطوير المستوى التعليمى والتربوى والبدنى والنفسي ومهارات الأطفال الملتحقين.
- رفع مستوى الوعي والتعلم لأولياء أمور الأطفال الملتحقين ورفع قدرات أعضاء مجالس الإدارات للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة.
- إعداد قوائم الجمعيات التى تقع في المناطق الأكثر فقرًا بالمحافظات المستهدفة.
- تقوم مؤسسة ساويرس وبنك الإسكندرية بتوفير التمويل اللازم للمشروع وتقوم جمعية "خير وبركة" بتأهيل 75 فصل من الحضانات بالمحافظات الثلاث.
- يستمر العمل بهذا البروتوكول سنتين.