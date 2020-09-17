أخبار مصر | وزير الشباب والرياضة يلتقي سفير مصر بتونس لبحث التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يلتقي سفير مصر بتونس لبحث التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، اللواء إيهاب فهمي سفير مصر لدي تونس بمكتبه بديوان الوزارة؛ لبحث أوجه التعاون بين مصر وتونس على مستوى البرامج والمشروعات الشبابية والرياضية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تطلعه لمواصلة التعاون المثمر مع الجانب التونسي في إطار عمق العلاقات القائمة التي تجمع البلدين، مع تكثيف إقامة البرامج والأنشطة المشتركة.

وتطرق اللقاء إلى الحديث حول مجموعة من المقترحات من شأنها تعزيز التعاون الثنائي منها تبادل الخبرات في العديد من الألعاب الرياضية بجانب كرة القدم وكرة اليد، ودراسة إقامة محافل رياضية وشبابية وثقافية في البلدين، وإيفاد مدربين وخبراء مصريين في مختلف الألعاب إلى تونس لنقل الخبرات.

وأكد السفير المصري قيامه بالتنسيق مع الجهات المعنية بتونس لاستشراق برامج ومشروعات جديدة في ضوء تنمية العلاقات المصرية التونسية في قطاعى الشباب والرياضة.