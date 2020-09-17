أخبار مصر | محافظ القاهرة يستقبل سفيرة البرتغال بمصر لبحث التعاون بين البلدين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يستقبل سفيرة البرتغال بمصر لبحث التعاون بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، السفيرة مانويلا ماركو سفيرة البرتغال بالقاهرة وذلك في إطار جهود محافظة القاهرة لدعم العلاقات الخارجية مع سفراء الدول العربية والأجنبية بالقاهرة.

وأكد محافظ القاهرة، خلال اللقاء بأن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب البرتغال وهو ما يبدو جليًا فى اللقاءات الرئاسية المتبادلة بين البلدين، مشيرًا إلى إهتمام العاصمة بزيادة فرص التعاون المشترك بين محافظة القاهرة والسفارة البرتغالية لتعميق روابط الصداقة بين البلدين.

واستعرض محافظ القاهرة خلال اللقاء الجهود التى تبذلها الدولة لإعادة الوجه الحضاري للقاهرة، وخاصة المشروعات القومية الكبرى التى تم افتتاحها بالعاصمة كالأسمرات والكباري والمحاور الجديدة والتى كانت تهدف فى المقام الأول للإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين بالقاهرة.

وأوضح محافظ القاهرة أن الجهود التى بذلتها الدولة المصرية لمكافحة الأرهاب أتاحت لها التفرغ للتنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن التنمية فى مصر تشمل الإهتمام بالمكان والإنسان معًا .

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من جانبه أكدت السفيرة مانويلا ماركو سفيرة البرتغال بالقاهرة سعادتها للعمل بمصر مشيرة لوجود تشابه كبير بين القاهرة والعاصمة البرتغالية لشبونة.

وأبدت السفيرة استعدادها لتبادل الخبرات مع القاهرة وشرح تجربة الحكومة البرتغالية فى الاستفادة من السياحة حتى أصبحت تمثل 17 % من الدخل الإجمالى هناك.



وأتفق الجانبان خلال اللقاء على البدء فى اجراءات عمل إتفاقية تعاون وصداقة بين القاهرة ولشبونة، وبدأ تبادل الزيارات بين الجانبين للإتفاق على البنود والصورة النهائية للإتفاقية التى ستعزز التعاون بين الجانبين .

