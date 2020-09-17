أخبار مصر | أبو شقة: اجتماع بعض أعضاء "عليا الوفد" اليوم.. مخالف للائحة الحزب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أبو شقة: اجتماع بعض أعضاء "عليا الوفد" اليوم.. مخالف للائحة الحزب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن ما زُعم أنه عقد اجتماع للهيئة العليا للحزب اليوم، هو اجتماع على فرض حدوثه فهو والعدم سواء، مشيرًا إلي أنه فضلًا عن أنه صدر قرار من رئيس الحزب أمس بإلغاء هذا الاجتماع وهو حق أصيل له بمقتضى اللائحة اكتفاءًا بما أبلغه السكرتير العام أمس من أنه أجرى تصويتًا تليفونيًا على من لم يصوت في الهيئة العليا المنعقدة بتاريخ 169 وانتهي التصويت على موافقة 25 عضوًا على الاستمرار في القائمة الوطنية و15 عضوًا بعدم الموافقة.

وأضاف "أبو شقة" في تصريحات له، اليوم الخميس، أنه تم إعلان هذا القرار في بيان رسمي عن الحزب تناقلته وسائل الإعلام، ومن ثم فإن هذا الاجتماع قد انعقد بالمخالفة لنص اللائحة الداخلية للحزب ويكون قد وقع منعدمًا وما يصدر عنه من قرارات يكون منعدما بدوره، فقد بات سوء القصد واضحًا إذ أن النصاب القانوني المتطلب لصحة الانعقاد لم يكتمل ومع ذلك أصدر قراراته المشوبة بالبطلان بما يكشف أن هناك قصدا متعمدًا لدى بعض الأشخاص الذين ترامي إلى سمعهم أنهم ليسوا في القائمة لجر الحزب إلى نفق مظلم.

وتابع رئيس الوفد: خاصة وأن رئيس الحزب قد دعا إلى اجتماع الهيئة العليا يوم السبت القادم لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعلى ذلك فإن اجتماع اليوم يكون منعدما مع تحميل المسؤولية الكاملة بكافة صورها لمن دعا إلى هذا الاجتماع خاصة وأن الكثيرين من أعضاء الهيئة العليا لم يحضروا امتثالًا لقرار رئيس الحزب بإلغاء هذا الاجتماع.

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وأهاب رئيس الحزب بالوفديين بأن هناك خطا ممنهجًا لإدخال الحزب في حالة من الفوضى لأغراض ذاتية وشخصية سيكون الحزب هو الخاسر الوحيد فيها.

وكان قد أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بدعوة الهيئة العليا للحزب إلى اجتماع عاجل يوم السبت المقبل 19 سبتمبر الجاري في الساعة الرابعة عصرا، لمناقشة قراره بدعوة الهيئة الوفدية لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

وقرر رئيس الوفد تكليف النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الوفد برئاسة هذه الجلسة.

