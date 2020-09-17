أخبار مصر | بعد زيارة العناني لأرمينا.. وصول أولي رحلات الشارتر منها لشرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد زيارة العناني لأرمينا.. وصول أولي رحلات الشارتر منها لشرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء اليوم الخميس أولي رحلات الطيران المنخفض التكلفة من أرمينيا وعلى متنها ٧٠ سائحًا، من بينهم ١٠ من ممثلي وسائل الإعلام السياحي بأرمينيا.

يأتي ذلك في إطار استئناف رحلات الطيران من أرمينيا إلى مصر بدءً من اليوم، بواقع رحلتين أسبوعيا وذلك بالتنسيق مع شركة Air Cairo.

وقد قام مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ باستقبال السائحين والترحيب بهم وتقديم كافة التسهيلات والهدايا التذكارية لهم.

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وقد أشاد ممثلي وسائل الاعلام السياحي بأرمينيا والذين جاءوا علي هذه الرحلة بالاجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل مطار شرم الشيخ، كما أعربوا عن سعادتهم بحسن الاستقبال والترحيب بهم منذ لحظة وصولهم لمدينة شرم الشيخ، لافتين الي انهم سينقلون كل هذا الي شعبهم من خلال كتاباتهم ورسائل الطمأنينة ليتخذ المواطنين الارمن قرار السفر خاصة الي مدينة شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد قام بزيارة خاطفة، أول أمس، إلى العاصمة الأرمينية يريفان، أثناء توجهه الي العاصمة الجورجية تبليسي لحضور الدورة ال 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

وكان وزير السياحة والآثار قد التقى في العاصمة الأرمينية يريفان بـ 30 من مسئولي كبري منظمي الرحلات والشركات السياحة، وممثلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء؛ حيث استعرض تجربة مصر الناجحة في استئناف الحركة السياحية الوافدة اليها في ظل تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التى اتخذتها مصر لاستئناف حركة السياحة الوافدة إليها.