مصر | الضفادع البشرية تنجح في انتشال جثتي شابين غرقا بنيل بمنشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الضفادع البشرية تنجح في انتشال جثتي شابين غرقا بنيل بمنشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، في انتشال جثتي شابين لقيا مصرعهما غرقا بمياه نهر النيل بمركز منشأة القناطر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بغرق شابين بنطاق منطقة الإخصاص، بمركز منشأة القناطر.

ودفع مدير الحماية المدنية بقوات الإنقاذ النهري الضفادع البشرية لانتشال الجثتين، وكشفت المعاينة الأولية والفحص أن شابين يبلغان من العمر 17 سنة، نزلا للاستحمام بمجري نهر النيل هربا من إرتفاع درجة حرارة الجو، وجرفهما التيار.

وتمكنت قوات الانقاذ النهري من انتشال الجثتين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.