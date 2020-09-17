مصر | استمرار مأمورية الأحوال المدنية بالعلمين الجديدة لإستخراج "الرقم القومي"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر استمرار مأمورية الأحوال المدنية بالعلمين الجديدة لإستخراج "الرقم القومي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقد تم التنسيق وجهاز المدينة لتجهيز مقاعد إنتظار ومظله لوقاية المترددين من حرارة الشمس وكذا لافتات توعية بالتباعد الإجتماعى وإرتداء الكمامات الطبية حفاظًا على سلامة العاملين والمترددين على مقر المأمورية.
ولاقى ذلك قبولًا وإستحسانًا من العاملين بالمدينة، مُشيدين بجهود الوزارة فىغ هذا الشأن، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة البعد الإجتماعي والإنساني للمواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات للتيسير عليهم ومساعدتهم فى إستخراج أوراقهم الثبوتية.
وجاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، ونظرًا لما تشهده مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مرسى مطروح من مشروعات عملاقة يقوم بتنفيذها عدد كبير من العاملين الحرفيين، وإحتياج بعضهم لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي.