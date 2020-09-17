مصر | كشف ملابسات واقعة انتشار فيديو بالتعدي على مريضة نفسيًا في الأقصر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات واقعة انتشار فيديو بالتعدي على مريضة نفسيًا في الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) تحت عنوان (الإعتداء على مريضة نفسية بميدان الملك عبدالله بدائرة قسم شرطة الأقصر).

بالفحص تبين للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إشتباك أحد قائدى السيارات لفظيًا مع تلك السيدة بسبب خلاف على أولوية المرور، وهو ما دعاه لملاحقتها والإعتداء عليها، وأخر "تم تحديده بمقطع الفيديو" تصادف وجوده ومشاهدة المشادة إلا أنه إشترك بملاحقة المذكورة.