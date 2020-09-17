مصر | الداخلية: مأمورية لاستخراج الرقم القومي لـ10 من كبار السن في منازلهم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية: مأمورية لاستخراج الرقم القومي لـ10 من كبار السن في منازلهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام قطاع الأحوال المدنية بتلبية إحتياجات 10 حالات إنسانية من كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوى الإحتياجات الخاصة، وتقديم المساعدة لهم فى إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم. وتم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بمحال إقامتهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة. وجاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

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